Mark Zuckerberg vs Elon Musk แมตช์ประวัติศาสตร์ระหว่าง CEO เทคแห่งยุค

ศึกแห่งศักดิ์ศรีประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกของ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ปะทะ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ซึ่งการเผชิญหน้าจะถูกสตรีมบน X (Twitter) ตามที่มัสก์ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ผ่านโซเชียลมีเดีย และ มีแนวโน้มว่าจะต่อสู้แบบ Cage match หรือการสู้บนเวทีที่มีกรง โดยมี ดานา ไวท์ (Dana White) ประธาน UFC ได้รับข้อความยืนยันในการจัดการต่อสู้

All proceeds will go to charity for veterans.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

ศึกนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน โดย มัสก์ กล่าวว่าเขากำลัง “ยกน้ำหนักตลอดทั้งวัน เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้” และ เสริมว่า “รายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคเพื่อการกุศลสำหรับทหารผ่านศึก” โดยที่ไม่ได้ให้รายละเอียดการต่อสู้ไปมากกว่านี้

ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเดือนมิถุนายน มหาเศรษฐีเทคยักษ์ทั้งสองคนตอบรับจะเข้าร่วมการต่อสู้ในกรง เดิมพันนี้ เมื่อ Meta ของ ซัคเคอร์เบิร์ก เปิดตัวเป็นคู่แข่งของ X (Twitter) ในชื่อของ Threads ซึ่งทั้งสองคนก็บลัฟกันมาตามสไตล์เพื่อให้แมตช์นี้เข้มข้นมากขึ้น

พี่มาร์ค ตอบกลับ มัสก์ ผ่าน Threads ว่า “เราจะไม่ใช้แพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือกว่านี้ในการระดมเงินเพื่อการกุศลได้จริงหรือ?” โดยเขาเขากล่าวเสริมอีกว่า “จริง ๆ ตอนนี้ ผมพร้อมแล้ว แนะนำ วันที่ 26 ส.ค. เมื่อเขาท้าทายผม แต่เขายังไม่ยืนยัน สงสัยคงจะกลั้นหายใจไม่อยู่ซินะ” ซึ่งเขาได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานจริง ๆ และ โพสต์เกี่ยวกับการแข่ง ยิวยิตสู ครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้ แล้วเขาก็ย้ำว่า ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะซ้อมต่อไป

ส่วน มัสก์ ที่กำลังฝึกการต่อสู้ด้วยการยกน้ำหนักอย่างหนัก โดยระบุว่าวันที่ “ยังอยู่ในกระแส” แต่ยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาที่มั่นเหมาะ เนื่องจากกำหนดเข้ารับการ MRI และ การผ่าตัด “พรุ่งนี้ผมจะได้เขารับ MRI ที่คอ และ หลังส่วนบนอาจต้องผ่าตัดก่อนขึ้นชก จะรู้ผลภายในอาทิตย์นี้” ซึ่งก็รอเช็ครอต่อไปว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น

ด้านคนที่ยืนยันทั้งสองคนเตรียมตะบันหน้ากันแน่อย่าง มิสเตอร์ ดานา ไวท์ (Dana White) ประธาน UFC ได้ให้คำปรึกษาทั้ง 2 คน รวมถึงเจรจากันเบื้องหลัง และ กำลังเข้าสู่การต่อสู้ทางร่างกาย แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นที่ไหน แต่รูปแบบการแข่งขันกำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้น

การต่อสู้จะเป็นการแข่งขันแบบสาธิต มิสเตอร์ไวท์ กล่าว โดยมีการเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีองค์ประกอบการกุศล และ รายละเอียดยังคงอยู่ในการดำเนินการ สถานที่ที่ต้องการคือลาสเวกัส ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก Nevada Athletic Commission หรือมัสก์ ก็เคยทวีตว่าอีเวนต์นี้อาจเกิดขึ้นในโคลอสเซียมโรมัน

แต่ก็มีเรื่องน่ากังวลใจ หากพวกเขาใช้การแข่งขันนี้ทำเรื่องไร้สาระ โดยนายใหญ่แห่ง U.F.C. กล่าวว่า เขามีความกังวลเกี่ยวกับช่องว่างทางกายภาพระหว่างมหาเศรษฐีทั้งสองคน นอกจาก อายุที่ต่างกันถึง 13 ปีแล้ว มัสก์ ยังหนักกว่า ซัคเคอร์เบิร์ก อย่างน้อย 70 ปอนด์ ซึ่งการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนั้น ทั่วไปแล้วนักกีฬาจะจับคู่กันตามน้ำหนักที่เหมาะสม

แน่นอนอาจจะมีหลายฝ่ายกังวล แต่ทั้งสองได้แชร์รายละเอียดใหม่ ๆ ขิงใส่กันไปเรื่อย ๆ เกี่ยวกับการต่อสู้ ครั้งนี้ มีผู้ใช้ X ได้เขียนสถิติบางอย่างเกี่ยวกับการต่อสู้แต่ละครั้ง โดยกล่าวว่าเจ้าพ่อ Facebook วัย 39 ปี สูงน้อยกว่า และ หนักน้อยกว่า แต่มีเข็มขัดสีน้ำเงินในยิวยิตสู ส่วนเจ้าพ่อ Tesla อายุ 51 ปี สูง 6’2″ และ หนัก 187 ปอนด์

