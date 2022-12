เฮนรี คาวิลล์ (Henry Cavill) สุดช็อก! จบแล้วกับ Superman

ถ้าย้อนกลับไปสักช่วงต้นพฤศจิกายนปีนี้ เฮนรี คาวิลล์ (Henry Cavill) เพิ่งประกาศข่าวดีเขากำลังจะกลับมารับบทพ่อหนุ่มจากดาวคริปตันอย่าง Superman ที่ประกาศผ่านในอินสตาแกรมตัวเอง รวมถึงตอนไปโปรโมทหนังเรื่องใหม่อย่าง Enola Holmes ภาค 2 แต่ล่าสุด เขายืนยันเองว่าจะไม่ได้กลับมารับบทบุรุษเหล็กอีกแล้ว

หลังจากที่ทาง เจมส์ กันน์ (James Gunn) ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ผู้บริหารร่วมคนใหม่ของทาง DC Studio ได้เตรียมแผนระยะยาวของใหม่ของจักรวาล DC ซึ่งแน่นอนทำให้ภาพยนตร์หลายเรื่องที่เคยฉายไปแล้วในยุคก่อนหน้านั้นได้รับผลกระทบ และ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงไม่พ้นหนัง Man of Steel 2 ของ เฮนรี คาวิลล์ (Henry Cavill) โดยเขาได้โพสต์ไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวไว้ดังนี้

“ผมเพิ่งประชุมกับเจมส์ กันน์ (James Gunn) และ ปีเตอร์ ซาฟราน (Peter Safran) และ มันเป็นข่าวเศร้าอย่างมากสำหรับทุกคน เพราะถึงที่สุด ผมได้พยายามพูดคุยแล้ว ผมจะไม่ได้กลับมาเป็น Superman อีก หลังจากที่ทางสตูดิโอประกาศถึงการกลับมาของผมเมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนที่พวกเขาจะจ้างผม ข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำใจกันได้ง่ายเลย แต่นั่นแหละ ชีวิตมันก็แบบนี้แหละ การเปลี่ยนตัวนักแสดงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และ ผมยอมรับกับมัน เจมส์ และ ปีเตอร์มีจักรวาลที่ต้องสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งผมขอให้พวกเขา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลใหม่ทุกคนโชคดี และมีความสุขกับโชคชะตาครั้งนี้”

“สำหรับคนที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดหลายปี พวกเรารู้สึกเศร้านิดหน่อยได้ แต่พวกเราต้องจำไว้เสมอว่า… Superman ยังคงอยู่ ทุกสิ่งที่เขายืนหยัดต่อสู้ยังคงอยู่ และ ตัวอย่างที่เขาแสดงให้เราเห็นยังคงมีอยู่! ถึงแม้โอกาสที่ผมได้ใส่ผ้าคลุมจะผ่านไปแล้ว แต่อะไรก็ตามที่ซูเปอร์แมนยืดหยัดจะไม่มีวันหายไป การได้อยู่กับพวกคุณเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากที่สุด ดังนั้น จงมุ่งมั่นเดินหน้ากันต่อไปครับ”

ตัดกลับมาทาง เจมส์ กันน์ (James Gunn) ได้ชี้แจ้งเหตุผลผ่านทวิตส่วนตัว แจงเนื้อหาชัดเจนว่า ได้พูดคุยกับ อดีตผู้รับบท Superman จริง รวมทั้งได้แบ่งปันเกี่ยวกับแผนการสร้างหนัง Superman ในเวอร์ชั่นที่จะโฟกัสช่วงชีวิตตอนเด็กของซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบทนี้จะไม่มี เฮนรี อีกต่อไป แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าอนาคตจะไม่ได้ร่วมกับพระเอกคนนี้อีก อาจจะมีภาพยนตร์เรื่องอื่นในจักรวาล DC ที่รอร่วมกันในอนาคต ถ้าทุกอย่างลงตัว

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill.

