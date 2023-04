รายการ โหด มัน ฮา รายการทีวีญี่ปุ่นสุดฮิต กลับมาฉายแล้วที่ Prime Video เท่านั้น

ต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับ รายการ โหด มัน ฮา (Takeshi’s Castle) รายการทีวีญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล ที่มีกำหนดฉายในประเทศไทยต้นเดือนพฤศจิกายน 2566 เฉพาะที่ Prime Video เท่านั้น

นับว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะ Prime Video ประกาศนำรายการเกมโชว์ยอดนิยมของญี่ปุ่น อย่าง โหด มัน ฮา (Takeshi’s Castle) กลับมาสร้างใหม่อีกครั้ง กำหนดสตรีมครั้งแรกวันศุกร์ที่ 21 เมษายนนี้ในประเทศญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทยจะมีการนำเสนอในเวอร์ชั่นของไทยโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นรูปแบบพิเศษเพื่อความสนุกที่เหมาะสมกับผู้ชมชาวไทย กำหนดสตรีมต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ พิเศษเฉพาะสมาชิก Prime Video ประเทศไทยเท่านั้น

รายการที่นำกลับมาสร้างใหม่นี้จะมีจำนวน 8 ตอน และสำหรับประเทศไทยจะมีการดัดแปลงเพิ่มเติมด้วยการ “พากย์เสียงอย่างสร้างสรรค์” โดยจะนำบทของรายการเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น มาแปลและเรียบเรียงเพื่อถ่ายทอดเป็นภาษาไทย รวมถึงเพิ่มเติมองค์ประกอบที่เหมาะสมกับผู้ชมชาวไทย เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ชมจะรับชมรายการได้อย่างสนุกสนานและเข้าถึงมุกตลกที่สร้างสรรค์มาเพื่อผู้ชมชาวไทยโดยเฉพาะ

ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักแสดงและศิลปินตลกของไทยมาเป็นผู้ให้เสียงพากย์ – รายชื่อนักแสดงและศิลปินที่เข้าร่วมในรายการจะประกาศให้ทราบภายหลัง – นอกจากจะให้เสียงพากย์แล้ว นักแสดงแต่ละท่านจะยังสร้างสรรค์มุกตลกเพื่อเพิ่มเติมความสนุกขบขันแบบจัดเต็มสำหรับรายการเกมโชว์ญี่ปุ่นรายการนี้

รายการ โหด มัน ฮา (Takeshi’s Castle) เวอร์ชั่นต้นฉบับได้ออกอากาศในประเทศไทย ช่วงปี 2531 – 2536 ในชื่อรายการเดียวกันและกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีผู้ติดตามชมทุกสัปดาห์ที่ออกอากาศ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและคนหนุ่มสาว

เพื่อเปิดตัวรายการให้สมศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่ — ต้อนรับการกลับมาครั้งแรกในรอบ 34 ปี — Prime Video ประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานรอบปฐมทัศน์โลกของรายการขึ้น ที่ Ebisu Garden Place ณ ใจกลางกรุงโตเกียว และได้มีสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย สหราชอาณาจักร และสเปน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยในงานนี้สื่อมวลชนที่เข้าร่วมยังได้มีโอกาสรับชมรายการตอนที่ 1 อีกด้วย รวมถึงมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บรรดานักแสดงหลักของรายการได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

รายการนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่รวมอยู่ในคลังเนื้อหารายการของ Prime Video รวมถึงผลงานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่นผลงานที่ได้รับรางวัลเรื่อง Before, Now & Then (Nana), Perfect Strangers, Ten Little Mistresses ผลงานจากประเทศเกาหลีเช่น Island และ Love In Contract รวมถึงอนิเมะสุดฮิต อย่าง Chainsaw Man

อีกทั้งผลงาน Amazon Original ที่ได้รับรางวัลและคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ อย่างเช่น The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Boys, Tom Clancy’s Jack Ryan และเจ้าของรางวัลเอมมีและลูกโลกทองคำอย่างเรื่อง Argentina 1985, Fleabag และ The Marvelous Mrs. Maisel ทั้งนี้สมาชิก Prime Video ในประเทศไทยสามารถรับชมรายการ Takeshi’s Castle ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านตัวเลือกอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่รองรับ ค่าบริการ Prime Video ในประเทศไทยราคาเพียง 149 บาทต่อเดือน สำหรับลูกค้าใหม่สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ primevideo.com และทดลองใช้งานฟรีได้ 7 วัน