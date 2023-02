PARK JIN YOUNG พร้อมจัดเต็มงานโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ต 2023 นี้

‘GMM SHOW’ จัดให้ ‘พัค จินยอง’ เสิร์ฟทุกโมเมนต์ แห่งความสุข สร้างความทรงจำสุดประทับใจให้ ‘อากาเซ’ ได้หัวใจพองโต ใน โซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ตทัวร์ ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You and Me’

งานนี้คุ้มค่าการรอคอยจริง ๆ และ ถือเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำ สำหรับการกลับมาเจอเหล่าแฟน ๆ ชาวไทย ในรอบ 4 ปี พร้อมจัดเต็ม งานโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ต ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You and Me’ ซึ่ง บัตรขายหมดเกลี้ยง ทั้ง 2 รอบแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ 2, ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

โดยผู้จัดมากประสบการณ์ของไทย อย่าง ‘IDEA FACT’ (ไอเดียแฟค) หน่วยงาน ภายใต้ ‘GMM SHOW’ ในเครือ ‘GMM GRAMMY’ งานนี้ เหล่าอากาเซต่างมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษ กับ หนุ่มจินยอง จนล้นฮอลล์

แน่นอนว่า งานโซโล่ครั้งนี้ จินยอง ย่อมไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง เพราะ เขาร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ กับ แฟนคลับชาวไทย ตั้งแต่ การเปิดตัวด้วยเสียงร้องเพลงเพราะ ๆ ต่อด้วย การตอบคำถามสุด Exclusive แบบเป็นกันเอง

โดยมี ‘ดีเจนุ้ย – ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร’ มารับหน้าที่พิธีกรเพิ่มสีสัน และ สร้างเสียงหัวเราะ

แถมในงานนี้ หนุ่มจินยอง ยังทำให้แฟนคลับตกหลุมรักซ้ำ ๆ ด้วย การขยันพูดภาษาไทย ตลอดทั้งงาน และ ยังจัดเต็มความสนุกสุด เซอร์ไพรส์ ด้วยการสุ่มเลือกผู้โชคดี เพื่อถ่ายรูป โพลารอยด์ คู่กับหนุ่มจินยองสองต่อสอง พร้อมรับ ของขวัญสุดพิเศษ อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการปิดท้าย งานโซโล่ ด้วยโปรเจ็กต์ซึ้ง ๆ ที่แฟนคลับตั้งใจเตรียมมามอบให้กับ หนุ่มจินยอง ของพวกเขา ที่นอกจากจะ เรียกรอยยิ้ม ได้แล้ว ยังเรียก น้ำตา ได้อีกด้วย

โดยในช่วงหนึ่ง หนุ่มจินยอง ได้เปิดใจถึง ช่วงเวลาพิเศษ ที่เขารู้สึก กับ อากาเซชาวไทย ไว้อย่างน่ารัก และ ซาบซึ้ง พร้อมขอบคุณอากาเซทุกคนมาก ๆ ที่มาพบกันในวันนี้

การจัดโซโล่เอเชียแฟน คอนเสิร์ต

‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK : Secret Meeting Between You and Me’ ในประเทศไทย ทั้ง 2 วันนั้น ผ่านไปด้วยดี

เพราะ แฟนคลับทุกคนยังคงให้การต้อนรับ หนุ่มจินยอง อย่างอบอุ่น รวมถึง ส่งกำลังใจและเสียงกรี๊ดอย่างเต็มพิกัด และ แน่นอนว่าในอนาคต ‘พัค จินยอง’ ของเหล่าอากาเซชาวไทย จะกลับมาเจอกับทุกคนอีกครั้งแน่นอน!!!

