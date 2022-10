THAILAND COMIC CON 2022 เพลิดเพลินกับวัฒนธรรม Pop Culture ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลับมาอีกครั้งสำหรับงาน Pop Culture ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างงาน THAILAND COMIC CON 2022 (ไทยแลนด์ คอมมิค คอน 2022) ซึ่งได้รับสนับสนุนการจัดงานโดย BITKUB CHAIN ให้เราได้สนุกเพลิดเพลินไปกับความบันเทิง ความคลาสสิค ความเป็นหนึ่งเดียวในโลก และความล้ำสมัยกับวิถีชีวิตที่หลากหลายในปัจจุบัน ภายในงานมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปชมพร้อมกันได้เลย

งาน THAILAND COMIC CON ในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างมาก และค่อย ๆ ขยายกระแสนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนทำให้ THAILAND COMIC CON กลายเป็นหนึ่งในงานมหกรรมที่คนทั่วโลกต่างรอคอย และในปีนี้ THAILAND COMIC CON 2022 กลับมาอีกครั้ง พร้อมกิจกรรมภายใต้ 9 แนวคิด ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของวิถี Pop Culture เอาไว้ด้วยกัน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน และพร้อมมอบความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมงานตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 นี้

9 ไฮไลท์กิจกรรม ตามสไตล์ Pop Culture

1. Movie

ประเดิมการเปิดตัวของหนังฟอร์มยักษ์จาก 3 ค่ายดัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาพยนตร์ Hollywood เรื่อง Black Panther : Wakanda Forever จาก Marvel Studio โดย Disney

ขุนพันธ์ 3 ของเครือสหมงคลฟิล์ม แสดงนำโดย “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” และ “มาริโอ้ เมาเร่อ”

RiFF Studio ผลงานของคนไทยที่มีกลิ่นอายไทยแท้อย่าง Hanumaan: The Mantra warrior และผู้สร้าง Virtual Idol ที่มากฝีมือ ซึ่งในเร็ว ๆ นี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่ร่วมสร้างสรรค์กับ Random Block ชื่อว่า Trinity Hunter ออกมาให้ชมกัน

2. Toy & Collectible

ครั้งแรกของ Mighty Jaxx แบรนด์ของสะสมระดับโลก และพิเศษสุดๆ Jason Freeny นักดีไซน์จาก Mighty Jaxx ได้ร่วมออกแบบ Mr. Twisty ที่ผลิตออกมาจำนวนจำกัดเพื่อ Thailand Comic Con 2022 โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ Good Smile Company เจ้าพ่อแห่งวงการของสะสม ยัง ผลิต Tiny Tan Nendoroid ทั้งหมด 7 ตัว เพื่อเอาใจ เหล่า Army หรือแฟนๆ BTS วง K-POP สุดโด่งดังในตอนนี้ นอกขากนี้ยังมีฟิกเกอร์ Miku เวอร์ชันครบรอบ 15 ปี ที่มาในราคาพิเศษสุด รวมทั้งของสะสมให้เลือกชมเลือกซื้ออีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของจาก Marvel, DC หรือสินค้าจากการ์ตูนดังของญี่ปุ่นอย่าง Onepiece, Naruto, Demon slayer, Dragon Ball และอื่น ๆ อีกมากมาย

3. Comic

ครั้งแรกของ Kakao Webtoon ที่จะมาพบปะแฟน ๆ ชาวไทย โดยนำบุพเพสันนิวาส และ Solo Leveling มาให้ได้ฟินกัน นอกจากนี้ยังมี Kinokuniya ร้านหนังสือสัญชาติญี่ปุ่น ที่ขนหนังสือการ์ตูนสุดฮิตอย่าง Demon slayer, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revenger ,Spy x Family และหนังสืออื่ นๆ อีกมากมายมาลดสูงสุดถึง 15% และเว็บไซต์ Comic.co.th แหล่งรวมหนังสือการ์ตูนดัง ที่รวบรวมหนังสือการ์ตูนต้นฉบับที่หาดูได้ยากมาให้เลือกชม พร้อมกับกิจกรรมแจกหนังสือการ์ตูนฟรีอีกด้วย

4. Card & Boardgame

เปิดศึก Pokemon Trading Card Game, One Piece Card Game, Magic: The Gathering, Warhammer และ Flesh and Blood ให้สู้กันแบบตาต่อตา หาพันธมิตรและคู่แข่งได้ในงานเดียวที่โซนการ์ดเกม พร้อมจำหน่ายการ์ดเกมอีกมากมาย

5. Game

ครั้งแรกของ Capcom ค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ที่จะมาเขย่าวงการเกมในไทยให้สั่นสะเทือนด้วยการเปิดตัวสุดอลังการของเกมในตำนานอย่าง Street Fighter ภาค 6 และ Resident Evil Village Gold Edition เป็นที่แรกในโลก นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขัน Street Fighter V Tournament ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท พบปะ Producer & Director ของเกม Street Fighter ภาค 6 ลงทุนบินมาไทยเพื่อร่วมงานครั้งนี้โดยเฉพาะ

6. Cosplay

พบกับ Guest Cosplay ในงาน CosCon Thailand 2022 พร้อมร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น Meet & Greet ช็อปปิ้งสินค้าหลากหลายจาก Guest Cosplay และร่วมชมการประกวดคอสเพลย์ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

7. Idol Finn Fest

กิจกรรมที่รวบรวมวงไอดอลไว้บนเวทีเดียวกันมากถึง 31 วง พร้อมแสดงให้ชมได้ตลอดทั้ง 3 วัน

8. Exhibition

Iron Man Hall Of Armor นิทรรศการหอเกียรติยศชุดเกราะของอัจฉริยะจากทีม Avengers ที่มีทั้งหมด 7 ชุดในขนาด Life Size ตามต้นฉบับจากภาพยนตร์ เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ให้คณได้สัมผัสกับความสมจริง เจาะให้ลึกดูให้เต็มตากับรถ BATMOBILE และ BATPOD รถของ Batman ที่หลุดออกมาจากหนัง แถมยังสามารถขับได้จริงอีกด้วย และเพลิดเพลินกับนิทรรศการจาก Wonderfactory แหล่งรวมรูปภาพของเล่นจากช่างภาพของเล่นทั่วโลก การเล่าเรื่องราวของเล่นผ่านเลนส์กล้อง แต่งเติมด้วยความรักและความหลงใหล จึงทำให้นิทรรศการนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก

9. Festiverse

งานน้องใหม่ที่รวบรวม NFT Arts, NFT Games ไว้มากมาย โดยโปรเจ็กต์สุดพิเศษ ที่สร้างมาเพื่อแฟน ๆ งาน Thailand Comic Con โดยเฉพาะ นั่นคือ TCC NFT GENESIS COLLECTION 2022 ดีไซน์โดยศิลปินเยาวชนอายุ 16 ปี

งาน THAILAND COMIC CON 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ที่ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำหน่ายบัตรเข้าชมงานราคา 150 บาท นอกจากนี้ หากซื้อผ่านแอป Lazada ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้น สามารถชมข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandcomiccon.com/ หรือ https://www.facebook.com/thailandcomiccon

