พาคนรู้ใจไปฉลองค่ำคืนแห่งความรักกันที่ Scalini ณ Hilton Sukhumvit Bangkok

Scalini ห้องอาหารหรูโรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok พร้อมแล้วที่จะให้คุณได้สัมผัสกับมื้ออาหารพิเศษร่วมกับคนรู้ใจในเทศกาลวาเลนไทน์ที่จะถึงด้วยเซ็ตเมนู 4 คอร์สสุดอลังการ

Scalini เป็นห้องอาหารสุดหรูที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok เสิร์ฟอาหารที่ทำจากวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมที่คัดสรรมาอย่างดี ปรุงแต่งด้วยความใส่ใจ เพื่อให้มื้ออาหารกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด โดยในวันวาเลนไทน์ปี 2566 นี้ ทางห้องอาหารได้จัดเตรียมเซ็ตเมนู 4 คอร์สสุดพิเศษไว้ให้คุณกับคนพิเศษร่วมเฉลิมฉลองภายใต้แสงเทียนสุดโรแมนติก

ในจานแรกเราขอแนะนำให้เริ่มที่ Scallop Ceviche ยำหอยเชลล์ดิบสไตล์แม็กซิกันที่ผสมผสานกับเครื่องเทศอินเดียจนมีรสชาติอร่อยลงตัว ตามด้วยเมนูเรียกน้ำย่อย Red Lips ที่ใช้มะเขือเทศเป็นวัตถุดิบหลัก จากนั้นจึงตามด้วยเมนคอร์สที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะรับ Sea Bass with Potato Scales หรือ Angus Beef Tenderloin จากนั้นเราจะปิดท้ายมื้ออาหารสุดพิเศษนี้ด้วย The Ace of Hearts เมนูจานพิเศษที่จะช่วยจุดประกายให้มื้ออาหารมื้อนี้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำไปอีกนานแสนนาน

แน่นอนว่ามื้ออาหารเมดิเตอร์เรเนียนนี้จะสมบูรณไปไม่ได้เลยหากขาด ไวน์ชั้นเลิศ โดยการแนะนำจากคุณ Papinwit (Nu) Tomorn ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของทางโรงแรม ซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) มือหนึ่งผู้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการจับคู่ไวน์ (Wine Paring) ขั้นสูง

เซ็ตเมนูทั้ง 4 คอร์สนี้ เริ่มให้บริการในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 ระหว่างเวลา 18.00-23.00 น. ราคาอยู่ที่ 3,500++ บาทต่อท่าน ภายในเซ็ตมีบริการเสิร์ฟสปาร์คกลิ้งไวน์รวม 2 แก้ว สำหรับท่านใดที่สนใจและจองโต๊ะล่วงหน้าในช่วง Early Bird ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023 จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 25%

ห้องอาหาร Scalini เปิดให้บริการในวันจันทร์-อาทิตย์ มื้อเที่ยงเวลา 12.00-14.00 น. และในวันอังคาร-เสาร์ มื้อค่ำเวลา 17.30-24.00 น. ท่านใดที่สนใจสำรองที่นั่ง สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง E-mail bkksu.fb@hilton.com หรือเบอร์โทรศัพท์ +66 2 620 6666 และ Line ID @hiltonskbkk