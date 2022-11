หลังจากที่รอว่าประเทศไทยจะได้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2022 หรือไม่ สุดท้ายก็ตกลงกันได้เรียบร้อยจบที่ราคา 1,400 ล้านบาท เป็นค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้ฟีฟ่า 1,200 ล้านบาท และ ค่าภาษีต่างๆ อีก 200 ล้านบาท แทบจะเส้นยาแดงผ่าแปด ทำงานกับแทบฉุกละหุกันเลยทีเดียว ซึ่งไทยเป็นชาติสุดท้ายที่ได้ดูฟุตบอลโลกแบบถูกลิขสิทธิ์ก่อนการแข่งขันจะเริ่ม 2 วันเท่านั้น ก็ทำให้คนไทยได้ดูครบ 64 นัด จุใจหายอยากเลยทีเดียว ดังนั้นไปเช็ค ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ดูผ่านช่องทางไหนบ้าง

ก่อนจะเข้าสู่ตารางการแข่งขัน ก็เกริ่นกันสักนิดนึงว่า การซื้อขายครั้งนี้มีใครร่วมลงทุนบ้าง ซึ่งในตอนแรกสำหรับการซื้อขาย ไม่มีภาคเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 ทำให้รัฐบาลต้องขอดึงเงินจาก กองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) วงเงิน 600 ล้านบาท จนตอนหลังก็ได้เอกชนได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรการร่วมทุนในครั้งนี้ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ใช้งบประมาณ กทปส. 600 ล้านบาท (มากที่สุด)

2. กลุ่มทรู สนับสนุน 300 ล้านบาท แบ่งเป็น ลิขสิทธิ์โทรทัศน์ 200 ล้านบาท และลิขสิทธิ์ OTT 100 ล้านบาท รับสิทธิ์โฆษณา 85 นาที รวมทั้งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอเปิดสัญญาณกล่อง IPTV ที่รอสอบถามยัง กสทช.เนื่องจากผิดหลัก Must Carry ที่ใช้กล่อง TOT TV(NT), 3BB, AISPLAY BOX และ ผู้ประกอบการท้องถิ่น

3. ปตท. สนับสนุน 50 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์โฆษณา (TVC) 40 นาที

4. OR สนับสนุน 20 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์ TVC 20 นาที

5. Thai Oil สนับสนุน 20 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์ TVC 20 นาที

6. GPSC สนับสนุน 10 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์ TVC 10 นาที

7. Thai Bev สนับสนุน 100 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์ TVC 85 นาที

ในส่วนของ ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ก็จะมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทย มี 17 ช่องที่แบ่งกันถ่ายทอดสด ประกอบด้วย True4U 24, T Sports 7, ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 8, ช่อง 9 MCOT, NBT, TPBS, Thairath TV, Amarin TV, Mono 29, PPTV 36, GMM25, Nation TV, ONE 31 และ JKN18

แต่ไม่พ้นก็มีประเด็นดราม่าตรงที่ กลุ่มทรู ได้ถ่ายทอดสดครบทุกช่อง ได้เลือกก่อน แถมการถ่ายทอดสดผ่านพื้นดินหรือทีวีดีจิทัล ยังได้แค่ระดับ SD ขนาดภาพ 720 × 576 ไม่ใช่ HD 1280 x 720 หรือ Full HD 1920 x 1080 แต่ถ้าเป็นสมาชิกของกล่องทรู ผ่านระบบเคเบิ้ล ระบบดาวเทียม ระบบไอพีทีวี ระบบอินเทอร์เนต ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ระบบ OTT คุณจะได้ดูผ่านภาพแบบคมชัดแบบ Full HD ก็เกิดคำถามตามมาว่ากฏ Must Carry และ Must Have จะมีประโยชน์อะไร ก็คงเป็นคำถามให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการคุยกัน และ ประชาชนทั่วไปก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมทุกคน ถึงไม่มีโอกาสเข้าถึงการดูฟุตบอลแบบเต็มตา เต็มจอกันทุกบ้าน

โดย ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 เริ่มการแข่งขันในวันที่ 20 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2022 รอบแบ่งกลุ่มจะสิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 2 ธันวาคม และ รอบ 16 ทีมสุดท้ายจะแข่งระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม ส่วนของรอบ 8 ทีมสุดท้ายจะอยู่วันที่ 9-10 ธันวาคม

จบด้วยที่รอบรองชนะเลิศ แข่งขันในวันที่ 13-14 ธันวาคม โดยถ้าใครแพ้รอบนี้ ต้องลงไปแข่งขันการชิงอันดับ 3 ในวันที่ 17 ธันวาคม และ ผู้ชนะจะได้เข้าไปดวลในรอบชิงชนะเลิศวันที่ 18 ธันวาคม ก็สิ้นสุดการแข่งขัน

ไปเช็ค ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ว่ามีคู่ไหน และถ่ายทอดสดช่องทางไหนบ้าง

รอบแบ่งกลุ่ม 32 ทีม

– วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม A เวลา 23.00 น. กาตาร์ 0 – 2 เอกวาดอร์ (True4u, T Sports 7)

– วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม A เวลา 17.00 น. เซเนกัล – เนเธอร์แลนด์ (ช่อง JKN18, True Sports 2)

กลุ่ม B เวลา 20.00 น. อังกฤษ – อิหร่าน (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม B เวลา 02.00 น. สหรัฐอเมริกา – เวลส์ (T Sports 7, True Sports 2)

– วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม C เวลา 17.00 น. อาร์เจนตินา – ซาอุดีอาระเบีย (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม D เวลา 20.00 น. เดนมาร์ก – ตูนิเซีย (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม C เวลา 23.00 น. เม็กซิโก – โปแลนด์ (ช่อง 3 HD, True Sports 2)

กลุ่ม D เวลา 02.00 น. ฝรั่งเศส – ออสเตรเลีย (MONO 29, True Sports 2)

– วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม F เวลา 17.00 น. โมร็อกโก – โครเอเชีย (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม E เวลา 20.00 น. เยอรมนี – ญี่ปุ่น (ช่อง 7 HD, True Sports 2)

กลุ่ม E เวลา 23.00 น. สเปน – คอสตาริก้า (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม F เวลา 02.00 น. เบลเยียม – แคนาดา (ไทยรัฐทีวี ช่อง 32, True Sports 2)

– วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม G เวลา 17.00 น. สวิตเซอร์แลนด์ – แคเมอรูน (ช่อง ThaiPBS, True Sports 2)

กลุ่ม H เวลา 20.00 น. อุรุกวัย – เกาหลีใต้ (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม H เวลา 23.00 น. โปรตุเกส – กานา (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม G เวลา 02.00 น. บราซิล – เซอร์เบีย (ช่อง CH8, True Sports 2)

– วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม B เวลา 17.00 น. เวลส์ – อิหร่าน (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม A เวลา 20.00 น. กาตาร์ – เซเนกัล (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม A เวลา 23.00 น. – เอกวาดอร์ (PPTV HD 36, True Sports 2)

กลุ่ม B เวลา 02.00 น. อังกฤษ – สหรัฐอเมริกา (True4u, True Sports 2)

– วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม D เวลา 17.00 น. ตูนิเซีย – ออสเตรเลีย (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม C เวลา 20.00 น. โปแลนด์ – ซาอุดีอาระเบีย (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม D เวลา 23.00 น. ฝรั่งเศส – เดนมาร์ก (T Sports 7, True Sports 2)

กลุ่ม C เวลา 02.00 น. อาร์เจนตินา – เม็กซิโก (ช่อง NBT, True Sports 2)

– วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม E เวลา 17.00 น. ญี่ปุ่น – คอสตาริก้า (GMM25, True Sports 2)

กลุ่ม F เวลา 20.00 น. เบลเยียม – โมร็อกโก (ช่อง 9 MCOT 30, True Sports 2)

กลุ่ม F เวลา 23.00 น. โครเอเชีย – แคนาดา (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม E เวลา 02.00 น. สเปน – เยอรมนี (ช่อง เนชั่นทีวี 22, True Sports 2)

– วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม G เวลา 17.00 น. แคเมอรูน – เซอร์เบีย (ช่องอมรินทร์ทีวี 34, True Sports 2)

กลุ่ม H เวลา 20.00 น. เกาหลีใต้ – กานา (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม G เวลา 23.00 น. บราซิล – สวิตเซอร์แลนด์ (ช่อง ONE 31, True Sports 2)

กลุ่ม H เวลา 02.00 น. โปรตุเกส – อุรุกวัย (ช่อง ททบ.5, True Sports 2)

– วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม A เวลา 22.00 น. เนเธอร์แลนด์ – กาตาร์ (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม A เวลา 22.00 น. เอกวาดอร์ – เซเนกัล (ช่อง CH8, True Sports 5)

กลุ่ม B เวลา 02.00 น. อิหร่าน – สหรัฐอเมริกา (GMM25, True Sports 5 )

กลุ่ม B เวลา 02.00 น. เวลส์ – อังกฤษ (True4u, True Sports 2)

– วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม D เวลา 22.00 น. ตูนิเซีย – ฝรั่งเศส (True4u, True Sports 2)

กลุ่ม C เวลา 22.00 น. ออสเตรเลีย – เดนมาร์ก (ช่อง NBT, True Sports 5)

กลุ่ม D เวลา 02.00 น. ซาอุดิอาระเบีย – เม็กซิโก (MONO 29, True Sports 5)

กลุ่ม C เวลา 02.00 น. โปแลนด์ – อาร์เจนติน่า (True4u, True Sports 2)

– วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

กลุ่ม F เวลา 22.00 น. แคนาดา – โมร็อกโก (ช่อง ThaiPBS, True Sports 5)

กลุ่ม F เวลา 22.00 น. โครเอเชีย – เบลเยี่ยม (ช่อง True4u, True Sports 2)

กลุ่ม E เวลา 02.00 น. คอสตาริกา – เยอรมนี (ไทยรัฐทีวี ช่อง 32, True Sports 5)

กลุ่ม E เวลา 02.00 น. ญี่ปุ่น – สเปน (True4u, True Sports 2)

– วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

กลุ่ม H เวลา 22.00 น. กานา – อุรุกวัย (ช่อง เนชั่นทีวี, True Sports 5)

กลุ่ม H เวลา 22.00 น. เกาหลีใต้ – โปรตุเกส (ช่อง True4u, True Sports 2)

กลุ่ม E เวลา 02.00 น. เซอร์เบีย – สวิตเซอร์แลนด์ (ช่อง ONE 31, True Sports 5)

กลุ่ม E เวลา 02.00 น. แคเมอรูน – บราซิล (True4u, True Sports 2)

รอบ 16 ทีมสุดท้าย

– วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

เวลา 22.00 น. ที่ 1 กลุ่ม A – ที่ 2 กลุ่ม B (ช่อง True4u)

เวลา 02.00 น. ที่ 1 กลุ่ม C – ที่ 2 กลุ่ม D (ช่อง 3 HD)

– วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

เวลา 22.00 น. ที่ 1 กลุ่ม D – ที่ 2 กลุ่ม C (ช่อง True4u)

เวลา 02.00 น. ที่ 1 กลุ่ม B – ที่ 2 กลุ่ม A (MONO 29)

– วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

เวลา 22.00 น. ที่ 1 กลุ่ม E – ที่ 2 กลุ่ม F (ช่อง True4u)

เวลา 02.00 น. ที่ 1 กลุ่ม G – ที่ 2 กลุ่ม H (ช่อง CH8)

– วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

เวลา 22.00 น. ที่ 1 กลุ่ม F – ที่ 2 กลุ่ม E (ช่อง True4u)

เวลา 02.00 น. ที่ 1 กลุ่ม H – ที่ 2 กลุ่ม G (GMM25)

รอบ 8 ทีมสุดท้าย

– วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

เวลา 22.00 น. ทีมชนะรอบ 16 ทีมคู่ที่ 5 – ทีมชนะรอบ 16 ทีมคู่ที่ 6 (ช่อง True4u)

เวลา 02.00 น. ทีมชนะรอบ 16 ทีมคู่ที่ 1 – ทีมชนะรอบ 16 ทีมคู่ที่ 2 (ช่อง JKN18)

– วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

เวลา 22.00 น. ทีมชนะรอบ 16 ทีมคู่ที่ 7 – ทีมชนะรอบ 16 ทีมคู่ที่ 8 (ช่อง True4u)

เวลา 02.00 น. ทีมชนะรอบ 16 ทีมคู่ที่ 4 – ทีมชนะรอบ 16 ทีมคู่ที่ 3 (ไทยรัฐทีวี ช่อง 32)

รอบรองชนะเลิศ

– วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

เวลา 02.00 น. ทีมชนะรอบ 8 ทีมคู่ที่ 2 – ทีมชนะรอบ 8 ทีมคู่ที่ 1 (ช่อง True4u)

– วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

เวลา 02.00 น. ทีมชนะรอบ 8 ทีมคู่ที่ 4 – ทีมชนะรอบ 8 ทีมคู่ที่ 3 (ช่อง ONE 31)

รอบชิงอันดับที่สาม

– วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

เวลา 22.00 น. ทีมชนะรอบ 8 ทีมแพ้รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 – ทีมแพ้รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2 (ช่อง True4u)

รอบชิงชนะเลิศ

– วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

เวลา 22.00 น. ทีมชนะรอบ 8 ทีมรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 – ทีมรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2 (ช่อง True4u, T Sports 7)

