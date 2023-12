Kereta Toyota Century Kini Dikenali Sebagai SUV Ultra-mewah!

Selama berbulan-bulan sebelum kemunculannya, spekulasi telah berleluasa dalam kalangan automotif Timur Jauh mengenai potensi legasi kereta Toyota, Century. Malah, banyak khabar angin mencadangkan bahawa penambahan terbaru pada papan nama warisan mereka adalah SUV Toyota Century dan bukannya senarai sedan bersaiz penuh yang mendahuluinya.

Perkara itu telah disahkan semasa acara pelancaran yang diadakan oleh Toyota pada 6 September lalu di Jepun selepas kain sarungnya telah ditanggalkan dari bahagian badan keluaran terbaharu SUV Century. Sekiranya ada pihak yang meragui pasaran kereta ini dalam kalangan peminat kereta mewah, keluaran terbaharu ini akan membuatkan ramai yang terngiang-ngiang mengingati sehingga terbawa mimpi.

Sekuel kereta Toyota Century menyertai Niche SUV Ultra-mewah

Dari pandangan pertama, jelas bahawa Century baharu dicipta untuk bersaing dengan kereta seperti Rolls Royce Cullinan dan Bentley Bentayga dalam kategori SUV ultra-mewah. Dari segi dimensi, ia berukuran 5,205mm panjang, 1,990mm lebar, dan 1,805mm tinggi serta jarak roda 2,950mm.

Bahagian hadapan kereta ini mempunyai lampu LED berkotak serta dilengkapi gril dengan lambang phoenix Century sejak model sulung 1967. Motif lampu LED yang sama juga dipasang secara simetri dan konsisten di bahagian belakang kereta

Persamaan yang boleh dibandingkan antara SUV Toyota Century dan Rolls Royce Cullinan adalah dari bahagian tepi terutamanya dalam tiang-D Phantom-esque. Dipasangkan dengan rim berbilang jejari 20 inci sebagai standard, atau unit 22 inci sebagai pilihan. Setiap Century baharu tersedia dengan tujuh pilihan cat dua warna yang berbeza.

Tempat duduk belakang

Pintu belakang boleh dibuka sehingga 75 darjah dan ia mengingatkan tentang bagaimana Century berfungsi sebagai latihan dalam superlatif untuk kereta Toyota, di mana tidak ada butiran yang terlalu kecil untuk dipertimbangkan.

Tersedia secara eksklusif dalam susun atur empat tempat duduk, penumpang di bahagian belakang dapat menikmati keselesaan daripada dua tempat duduk kapten khusus yang dibelah dua oleh konsol tengah yang besar.Setiap satunya boleh dilaraskan secara elektrik dan malah dibaringkan sepenuhnya.

Terdapat banyak kemudahan tempat duduk belakang seperti shoe horn holder, meja yang boleh dilipat dan jam analog. Selain itu, hiburan untuk penumpang di bahagian tempat duduk belakang akan tersedia dengan dua paparan dipasang pada sandaran kepala dengan berukuran 11.6 inci setiap satunya serta dilengkapi dengan unit kawalan skrin sentuh bersaiz 5.5 inci. Sistem audio 18 pembesar suara akan memberikan pengalaman yang cukup berbeza dan kenderaan ini turut mempunyai peti sejuk yang membolehkan anda menyimpan minuman sejuk ketika berada dalam perjalanan.

Di tempat duduk pemandu, pelbagai paparan telah dipasang untuk membolehkan pemandu melihat maklumat penting ketika pemanduan. Ia termasuklah instrumen digital 12.3 inci yang dipadankan dengan paparan kepala serta skrin sentuh 12.3 inci bersama sistem infotainment.

Pada masa yang sama, kereta Toyota ini juga menyediakan butang fizikal bagi membolehkan pemandu mengawal beberapa fungsi asas kereta.

Kemewahan elektrik

Dari segi kuasa pula, kereta Toyota Century baharu didatangkan dengan enjin hibrid plug-in V6 (PHEV) 3.5 liter, dipasangkan dengan transmisi CVT dan sistem pacuan pada semua roda eFour. Ia juga boleh didapati pada SUV TX550h yang baru sahaja diperkenalkan oleh anak syarikat Toyota iaitu Lexus.

Walaupun kereta itu dilengkapi dengan beberapa mod pemanduan biasa untuk tetapan yang berbeza-beza, penambahan mod ‘Keselesaan Belakang’ turut menjadi perhatian. Dengan mod yang diwujudkan ini, kereta ditala untuk mengagihkan daya pemanduan dan brek supaya ia tidak mengganggu keselesaan penumpang belakang.

Model GR yang lebih sporty turut diberitahu semasa pelancaran dengan pintu gelangsar belakang, membayangkan potensi untuk Toyota Century yang lebih berkuasa dan berorientasikan pada masa hadapan. GRMW Century generasi sebelumnya telah dicipta secara eksklusif untuk Akio Toyoda, presiden Toyota Motor Corporation.

SUV Toyota Century akan mula dijual di Jepun dengan harga 25 juta Yen (MYR 792,105.38) dan akan tersedia kepada pengguna di seluruh rantau global. ‘Meister’ akan diberikan kepada setiap pelanggan selepas pembelian Century mereka bagi memastikan kereta itu memenuhi piawaian tepat mereka. Dalam pada itu, varian sedan Century akan terus dijual bersama SUV lain.

Dengan pelbagai kemudahan dan gaya mewah yang dicipta dalam kenderaan terbaharu keluaran Toyota ini, pastinya peminat automotif akan menjadikan kereta ini sebagai topik perbualan mereka. Boleh jadi juga mereka saling berbincang untuk meminta pelbagai pendapat daripada kenalan sebelum membuat keputusan untuk mendapatkan Toyota Century ini.