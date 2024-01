Throwback 5 momen fesyen Anna Jobling pilihan Lifestyle Asia MY!

All eyes on her! Bintang yang makin bersinar ini buatlah apa saja pun, lagaknya sentiasa mendapat perhatian netizen. Baik lokal dan juga dari negara seberang. Termasuklah gaya fesyen yang semakin menjadi tumpuan!

Nama Anna Jobling tidak perlu diperkenalkan lagi, gadis manis kacukan British dan Melayu ini boleh dikatakan merata di saluran Televisyen. Membuatkan team kami terpanggil untuk menyunting Anna Jobling sebagai pilihan Digital Cover yang buat julung kalinya untuk Lifestyle Asia Malaysia.

Menurut biodata Anna Jobling, nama penuhnya Anna Ellisa Gustin Jobling Abdul Rahman. Lahir pada 14 Ogos 2000. Anna mula meniti di lapangan seni dengan menjadi model peragaan. Dia juga merupakan bekas peserta Dewi Remaja 2018/2019, di mana dia menggondol tempat keempat.

Tidak hairanlah gaya fesyen Anna menjadi tumpuan, sememangnya dia punyai background kukuh dalam bidang peragaan. Siluet rampingnya juga membuat apa saja yang disarungnya tampak terletak sempurna.

Momen fesyen Anna Jobling

1. Suit up!

Menyarung suit lengkap Sandro Paris, Anna kelihatan sofistikated dan cukup berkarisma. Gaya sharp begini bukan semua wanita boleh pull it off, namun Anna berjaya membawakan stail ini dengan effortless.

2. Gaun hitam

The little black dress oleh Shanell Harun. Gaun hitam yang boleh dikatakan item fesyen yang semua wanita patut ada. Potongan baju lepas bahu ini memberikan siluet yang lebih anggun buat Anna.

3. Shirtdress

Kasual tapi elegan, itulah peranan shirtdress dari Maje Paris ini. Jika inginkan look siang hari yang menyerlah. Anna tampil lebih bijak dengan memadankan stoking hitam bersama kasut tumit baji untuk komplimen keseluruhan rupa.

4. Bar Jacket

Gaya ini sememangnya menyerlahkan sisi anggun Anna Jobling! Padanan Bar Jacket oleh Dior ini memberikan siluet seksi namun kekal modest dan elegan!

5. Gaun leret

Dress ikonik dari Alia Bastamam ini mencipta salah satu momen karpet merah atau momen fesyen yang tidak dapat dilupakan. Warna kuning air pada dress material satin ini cukup menawan digayakan Anna.

