Dari Porsche 997 Turbo ke Lamborghini Aventador: ini antara kereta mewah yang ada di parkir rumah Rihanna

Penyanyi, penulis lagu, ikon fesyen, model dan mogul kecantikan, Robyn Rihanna Fenty atau Rihanna kini merupakan jutawan termuda di Amerika Syarikat dengan nilai bersih 1.4 bilion. Jadi, tidak hairanlah harta kemewahannya turut terdiri daripada koleksi kereta mewah yang besar dari beberapa syarikat kereta termahal.

Dilahirkan dan dibesarkan di Barbados, Rihanna melangkah ke dalam industri muzik pop pada usia 17 tahun dengan single “Pon de Replay” yang menewaskan carta pada tahun 2005. Menurut laporan Forbes pada tahun 2021, dia adalah penyanyi wanita terkaya di dunia.

Walau bagaimanapun, kerjaya muzik bukanlah satu-satunya penyumbang kepada kekayaannya. Jenama solekan, Fenty Beauty turut memainkan peranan penting dalam pendapatannya. Selain itu, penampilannya dalam filem seperti Battleship (2012), Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) serta Ocean’s 8 (2018) dan sokongan jenama yang tidak terkira telah menambah kepada jumlah kekayaannya.

Setelah mencipta empayar sendiri, Rihanna perlu bergerak dengan penuh bergaya juga dan ia membawa kepada koleksi kereta mewah milik penyanyi ini.

Beberapa koleksi kereta mewah milik Rihanna

Mercedes SLR McLaren

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss adalah supercar edisi terhad yang dinamakan sempena pelumba British legenda itu. Dilaporan pada tahun 2008 Rihanna telah membeli kereta tersebut yang berharga lebih dari USD 1 juta sempena ulang tahun ke-24 teman lelakinya Chris Brown. Tetapi apabila mereka berpisah pada 2013, dia memutuskan untuk menyimpan kereta berkenan untuk dirinya.

Ia adalah salah satu kenderaan paling rare dalam koleksi pemenang Grammy. Hanya 75 prototaip kereta itu dibina oleh Mercedes-Benz, yang dikuasakan oleh enjin 5.4 liter supercharged AMG V8 dengan 650 HP dan 819 NM tork. Supercar itu boleh memecut sehingga 350 km/j (220 mph).

Mercedes-Benz memperkenalkan SLR sebagai coupé tetapi kemudiannya bertindak untuk menanggalkan tiang A dan cermin depan serta menambah dua palang tinggi di belakang tempat duduk pada bahagian atas yang boleh dibuka

Pengeluar kereta itu juga memasang dua cermin depan kecil di kokpit untuk melindungi penumpang daripada angin. Satu lagi ciri roadster adalah jika pemandu memandu bersendirian, tempat duduk penumpang boleh ditutup dengan mudah dengan penutup.

Ia juga mempunyai panel instrumen yang memaparkan meter kelajuan, takometer, tolok bahan api dan suhu penyejuk.

Ferrari 488 GTB

Kebanyakan peminat kereta menggemari Ferrari dan Riri tidak terkecuali. Kereta mewah dari gergasi kereta Itali itu jatuh dalam julat harga USD 225,000 dan 290,000. Dengan enjin 3.9 liter twin-turbo V8, kenderaan itu boleh bergerak dari sifar hingga 100 km/j dalam tempoh tiga saat. Model ini menawarkan kelajuan tertinggi sehingga 330 km/j dan restasi serta kecekapannya yang tiada tandingan menjadikannya salah satu model Ferrari yang paling digemari.

Lamborghini Aventador

Rihanna juga mempunyai Lamborghini Aventador berwarna merah terang yang berharga sekitar USD 399,500 dan sering dipandu pada hujung minggu.

Roadster itu mempunyai enjin gergasi 6.5 liter V12 yang boleh bergerak dalam jarak sifar hingga 100 km dalam sekelip mata. Selain dari kelajuan tertinggi 350 km/j yang mengagumkan, kenderaan ini juga mempunyai luaran artistik gaya F1 dan dalaman yang memberikan keselesaan sepenuhnya. Boleh tukar menjana 690 HP pada 8250 rpm

Mercedes Maybach 57S

Maybach 57S adalah satu lagi harta berharga penyanyi pop itu. Maybach ialah kereta empat roda paling mewah yang dibuat oleh syarikat kereta Jerman — Mercedes. 57S adalah versi ultra kaya bagi kelas S yang mewah dan dilaporkan berharga sekitar USD 4,17,000. Kenderaan itu ditala dengan enjin Mercedes-AMG 6.0 liter twin-turbocharged V-12-silinder yang menjana kira-kira 604 HP pada 4800 rpm. Kereta ini menghasilkan pecutan yang lancar dan boleh dipandu dari sifar hingga 100km/j dalam masa 5 saat sahaja serta mempunyai kelajuan tertinggi iaitu 250km/j.

Porsche 997 Turbo

Daripada koleksi kereta mahal dan mewah yang dimiliki oleh Rihanna di dalam garajnya, kereta ini merupakan salah satu kegemarannya.

Porsche 997 bukan sahaja kereta terpantas dalam koleksi ikon fesyen ini, tetapi ia juga antara salah satu kereta super terpantas oleh gergasi kereta Porsche. Coupé ini mempunyai enjin 3.8 liter twin-turbocharged Flat 6-silinder yang boleh menjana sehingga 640 HP. Ia boleh memecut dari sifar hingga 100km/j dalam masa 2.8 saat sahaja. Dilaporkan, kereta terpantas ini berharga sekitar USD 2,16,000.

Porsche 911 Turbo S

View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Satu lagi kereta paling mahal dalam koleksi bintang pop itu ialah Porsche 911 Turbo S. Label rekod Jay-Z Roc Nation menghadiahkan kereta ini sebagai hadiah Krismas kepada Rihanna yang berusia 24 tahun pada 2012. Sejak itu kenderaan ini telah dilihat di banyak destinasi.

View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Dikuasakan oleh enjin flat-6 pengecas turbo yang menghasilkan 530 HP pada 6,250-6,750 rpm, kereta super laju ini kini berharga hampir USD 2,16,000. Kenderaan itu boleh memecut dari sifar hingga 100 km/j dalam masa kurang daripada 3 saat.