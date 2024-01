ANNA JOBLING: Haluan Kerjaya Yang Dipilih Membuka Ruang Untuk Terus Bergelar Anak Seni Hebat Generasi Masa Kini

Anna Jobling menjangkah masuk era baharu, membenihkan dinamik baharu. Seiringan dengan titik permulaan Lifestyle Asia Malaysia, bintang generasi masa kini, Anna Jobling dipilih sebagai wajah yang menghiasi isu pertama! Dia berbicara dengan kami tentang kembara seni, cabarannya yang teruji & manifestasi tahun 2024.

Dia mahu melapangkan kehidupannya. Biar ia merua luas, tiada berkesudahan. Sungguhpun ada peluang yang datang umpama berjalaran, dia rangkul sahaja kerana tidak mahu mempercumakan ia. Kerana dia faham bagaimana rasanya masa awal-awal mengorak lingkar sebagai pelakon baharu. Kepayahan menempa nama dan liku-liku yang dilintasi untuk memposisikan diri dalam industri hiburan lokal, tidak semudah yang dikata.

“Saya mahu mengekalkan momentum sekarang ini. Saya tidak boleh leka. Waima sekejap, kalau boleh jangan,” kata Anna Jobling atau nama penuhnya, Anna Ellisa Gustin Jobling Abdul Rahman. Berdarah kacukan Inggeris-Melayu, perjalanan seni Anna (seperti mana yang sudah diketahui umum) bermula daripada penyertaannya dalam pertandingan pencarian Dewi Remaja pada empat tahun yang lalu. Sungguhpun dia sebenarnya sudah aktif membabitkan diri dalam dunia peragaan dari zaman dia bersekolah lagi. Bila sudah dewasa kini, rangkupan karier Anna berkembang – daripada berjinak-jinak dengan dunia peragaan ke pertandingan untuk meneladani remaja sehinggalah bergelar pelakon.

“Sejujurnya, waktu saya mula-mula mendekati industri ini, saya fikir ada banyak benda yang perlu dikorbankan,” ucap Anna ketika ditemui di kafe hari itu. Hurai Anna lanjut, bila sudah beranjur ke alam baharu, dia menceraikan perkara-perkara yang dia boleh buat dan tidak boleh sekehendak hati buat. Dalam pada ‘kemanisan’ menjalani karier sebagai pelakon, ada juga perkara yang ‘kurang manis’. Iya, Anna faham kerana itu adalah tanggungjawab yang dia harus pikul apabila sudah menjadi figura umum lokal. Baik tua mahupun yang paling muda, ramai yang menaruh rasa hormat pada Anna dan melihatnya sebagai idola. Sedangkan dia tidak pernah memaksa orang untuk memandang tinggi dirinya. Namun, bekalan sokongan peminat-peminatnya secara tidak langsung menjentik niatnya untuk bertanggungjawab ‘menjaga’ imej.

“But I am still the same Anna as who I was… bila dengan kawan-kawan saya. Haha! Saya sentiasa check dengan teman-teman rapat seandainya saya ter-‘berlagak’ ke, atau tanpa disedari menyombong tak tentu fasal ke. Tetapi mereka selalu memberitahu yang I am still the same,” tambah Anna.

‘Melur’ Bersemi, Melonjakkan Nama Anna Jobling

Anna hadir ke penggambaran isu pertama kami pada bulan Disember tahun lepas, memesrai suasana. Perwatakan Anna sangat ceria, petah lidahnya dan dia memberi kerjasama seratus peratus bila meligatkan aksi di hadapan kamera. Walhal jadualnya pada bulan tersebut amat padat. Ada penggambaran drama, terbang ke Bali, Indonesia atas urusan kerja, kemudian pulang ke Kuala Lumpur untuk penggambaran bersama kami lagi. Kata orang, tidak tertohor kaki. Malah, pihak pengurusan Anna sendiri pun tahu bagaimana tahap kesibukannya. Terlalu gigih bekerja sehinggakan dia pernah melakukan empat sesi penggambaran dalam masa sehari. Anna Jobling tidak pernah mengeluh melayarkan bahtera hidup sebegini.

Tertanya-tanya juga, apakah menginsipirasikan Anna untuk tidak putus-putus semangatnya dalam terus berkarya? “Saya suka bersaing dan membuktikan yang diri ini sebenarnya boleh!” Tegas Anna. Segala kritikan atau kata semangat membulatkan tekad Anna. Anna menceritai kami bahawa pernah ada sesetengah pihak yang cuba membantutkan niatnya untuk menjadi pelakon. Mereka mengecam Anna kerana tidak bisa bertutur dalam Bahasa Melayu. “Tetapi, saya ini sejenis yang selagi orang cakap tak boleh, selagi itulah saya buat,” sambung Anna. Ia bukanlah ego, tetapi persaingan kendiri yang mendasari dirinya dan dia mengaku sikap itu dipupuk sedari kecil lagi.

“Bukan itu sahaja. Pernah juga saya diperlekehkan. Ingat lagi ada individu yang mengatakan saya tidak layak menjadi pelakon. Cukup sekadar menjadi ratu cantik sahaja. Katanya, I don’t have the talent untuk menjadi seorang pelakon,” tambah Anna. Kata-kata itu tidak mengaramkan emosi dan mental Anna. Sebaliknya, dia guna kata-kata tersebut untuk membangkitkan keberanian.

Dia memanjat rasa syukur kerana kewujudannya dalam industri hiburan tanah air sudah disedari ramai. Bakat lakonannya bukan sahaja menjerat perhatian audiens-audiens lokal, bahkan menjadi sebutan ramai di persada antarabangsa seperti di Indonesia. Nama Anna Jobling melonjak naik lagi menerusi drama bersiri ‘Melur Untuk Firdaus’ – di mana dia memegang watak sebagai Melur. “Tidak terduga sama sekali, drama ‘Melur Untuk Firdaus’ boleh ‘meletup’ sehingga melonjakkan nama saya dan dikenali di negara seberang,” terang Anna. Sudah tentu bila sudah menempa nama di persada antarabangsa, rasa gemuruh menggenangi dada. Kerana dia bersedia untuk menadah peluang-peluang yang datang selepas drama ‘Melur Untuk Firdaus’.

“Tetapi saya (bersama-sama pihak pengurusan) harus juga bijak dalam memilih tawaran yang datang. Tidaklah begitu rakus mengambil semua tawaran, yang akhirnya tidak disampaikan dengan baik. Kualiti perlu dijaga!” Tegas Anna, mengenang detik emas namanya melonjak naik. Anna tidak mahu membuat pekerjaannya dengan tergabas. Apalagi tawaran yang diterima dari Indonesia yang memerlukan dirinya untuk menguasai Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Impiannya adalah mahu meninggalkan impak positif dalam industri hiburan. “Sementara pada usia muda sebegini dan masih ada kudrat lagi, saya sedapat mungkin mahu buat yang terbaik,” kata Anna yang serius dalam membina karier.

Menjadi anak seni berkualiti tinggi dan dikenali ramai, ‘mengendong’ sekali jangkaan orang ramai terhadap diri Anna. Anna berlaku jujur mengatakan dirinya sebenarnya tidak begitu biasa menjugel kehidupan ‘glamor’ setelah bergelar pelakon. Contohnya, terkadang pihak pengurusannya mengingatkan atau menegur Anna untuk tidak menganggap sepi hal-hal penampilan diri dan cara pembawaan diri di khalayak ramai. “Saya sedar, bila sudah mula dikenali ini, pasti ada banyak mata yang memandang,” jelas Anna. Demi mempertingkatkan diri serta nama, Anna tahu batas-batas seorang figura umum dari aspek menjaga tutur kata, keperibadian, penampilan diri dan sebagainya. Bila ditanya apakah perkara sebegini barangkali dia anggap sebagai satu cabaran apabila bergelar pelakon, balasnya, “Tidak. Saya tidak melihat ia sebagai satu cabaran. Bagi saya, ia adalah tanggungjawab.”

Anna Jobling Mengatasi Krisis

“Saya mempunyai pasukan pengurusan yang banyak membantu saya dalam mengatasi isu atau krisis tertentu,” jelas Anna bila disoal hal-hal seandainya diri dia mendepani krisis. Tidak ada isitilah bebas daripada cengkaman krisis apabila bergelar figura umum. Dan Anna akui itulah ujiannya. Apalagi krisis di luar jangkaan yang dihadapi Anna. Kalau benda nak jadi, ia tetap terjadi.

Contohnya, baru-baru ini tular babak yang dikatakan kurang elok untuk tontonan masayrakat dalam salah satu drama siri yang dilakonkan oleh Anna. Ia hanyalah ‘mainan imaginasi’ para audiens sahaja dan Anna tidak terlibat pun dalam babak tersebut. Namun, nama Anna Jobling yang dikecam oleh netizen. Seolah-olah menyalahkan Anna kerana tidak menegah babak itu sewaktu menerima skrip. Dalam mendepani krisis sebegini, Anna Bersama-sama pihak pengurusannya mengambil langkah teliti untuk menjernihkan keadaan. “Saya meminta maaf. Bukan saya sahaja, bahkan selebriti-selebriti lain pun – seandainya mendepani krisis. Lebih baik meminta maaf daripada membarai hati orang, kan?” Jelas Anna.

Anna bijak. Dia tidaklah membuta tuli buat sesuatu perkara tanpa mengendahkan kesan ke atasnya. Seperti menerima tawaran berlakon di Indonesia, yang juga sedikit sebanyak menguji diri. Terutama sekali bila wujudnya perbezaan budaya yang tidak sealiran. Anna sedaya upaya menolak dengan cara baik babak-babak tertentu yang dirasakan kurang cocok dengan diri serta prinsip sesetengah masyarakat. “Tetapi saya puji pihak produksi Indonesia yang begitu menghormati budaya dan agama negara kita. Mereka cukup faham dengan garis panduan yang dianggap sensitif dan tidak mahu mencetuskan kontroversi,” terang Anna, menyentuh pengalamannya berlakon di Indonesia. Bila Anna kata ‘tidak boleh’, mereka sangat menghormati permintaannya. It is a mutual agreement.

Mengait Resolusi & Harapan

Bilang Anna, dia mengidolakan Datin Paduka Umie Aida dan Nabila Huda. Baginya, kedua-dua sosok ini adalah antara pelakon hebat yang mewarnai industri hiburan tanah air. Anna mengimpikan suatu hari nanti, namanya setara mereka dan bakatnya bisa menjadi teladan pelakon-pelakon baharu. “Ia adalah impian semua pelakon. Membekas dalam ingatan dan jiwa anak-anak seni lain,” kata Anna. Besar harapan dia untuk melihat individu-individu kreatif dalam industri hiburan tanah air diberi peluang yang lebih cerah. Industri hiburan tanah air tidak lagi terlingkung dalam satu ‘horizon’ sahaja dan mampu ditonjolkan di mata dunia.

“Itulah harapan saya. Sebabnya industri hiburan kita memiliki sutradara-sutradara, pelakon-pelakon serta tenaga-tenaga kerja yang tidak kurang hebatnya. Masakan mereka tidak diketengahkan, kan? Pada masa yang sama, harapan ini juga bertunas ke audiens-audiens lokal kita untuk berlapang dada dan tidak lagi berada di takuk lama. Sudah tiba masanya kita menerima pembaharuan yang tertuju kepada penghasilan karya-karya berkualiti tinggi,” Anna mengulas fasal harapannya.

Menyentuh tentang pembaharuan, Anna mengekspresikan impiannya untuk mendekatkan diri dengan watak-watak yang berbeza dan mencabar. Barangkali watak yang mencabar daya intelek kita sebagai audiens atau watak yang menyanggah personaliti dirinya. Memiliki impian kencana yang berlarutan itu tidak salah. Apalagi Anna sekarang sudah menembusi pasaran antarabangsa (seperti di Indonesia). Jadi, tidak mustahil dia sudah mencuba watak-watak yang agak berbeza daripada sebelum-sebelum ini. “Saya bakal muncul dalam filem genre seram arahan Baim Wong pada tahun ini dan ia adalah antara highlight sepanjang kerjaya saya sebagai seorang pelakon. Jujur saya cakap, watak saya dalam filem ini berbeza dan tidak mudah untuk dilakonkan. Saya mahu anda tonton dan nilai sendiri,” jelas Anna menyatakan rasa terima kasihnya kepada Baim Wong.

Tempoh usia muda mengusik jiwa Anna untuk menyulam matlamat-matlamat hidupnya. Sebelum penyesalan datang lewat bila sudah tua kelak, Anna merencanakan perjalanan kerjayanya tersisip sekali impian untuk memiliki perniagaan sendiri. Di samping niatnya untuk membeli rumah sendiri, membeli kereta dan sebagainya. “Namun, tidak pernah saya rasa tertekan fasal bila nak berkeluarga, atau pada umur berapakah saya perlu kahwin atau nak bercinta dengan siapa. For now, I am happy to go with the flow,” jelas Anna.

Dalam pada menoktahi perbualan, sempat kami bertanya kepada Anna, perasaannya menjadi wajah pertama untuk Lifestyle Asia Malaysia. Sungguhpun ia bukanlah sebesar mana, Anna menganggap ia sebagai satu pencapaian. Puas hati dan bersyukur kerana sepertikan dihargai. “Why me? Mengapa saya dipilih? Itu adalah soalan yang berbisik dalam hati saya. Syukur atas rezeki ini, kerana saya menjadi sebahagian daripada sejarah Lifestyle Asia Malaysia! Saya cukup berbangga dan bertuah,” akhiri Anna.

ketua pengarang MARTIN TEO | pengarang, arahan kreatif, penata gaya ARDI IDEWANI | temu bual IZZATI SAADIN | fotografi EDMUND LEE | pembantu studio ZANE | videografi SIMON TAN | solekan SAHIR SABRI | dandanan rambut UMMI NASIR