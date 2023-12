Ini 5 tips penjagaan rambut Azfar Heri untuk rambut selembut sutera

Dikenali dengan rambut panjang dan lebatnya, Azfar Heri berkongsi lima tips tentang bagaimana dia boleh mencapai rambut halus seperti sutera.

Jika anda pernah melihat profil bintang ini, anda akan perasan bahawa rambutnya sentiasa cantik dan diurus dengan baik. Apabila pertama kali bertemu Azfar dan melihat rambutnya yang ikal mayang, tampak seperti dia mendapat bantuan daripada seorang jurusolek.

Tidak sangka bahawa dia mendandan rambutnya sendiri. Jadi, tips yang penting begini wajib dikongsi, ingin tahu lebih tentang rahsia penjagaan rambutnya, teruskan membaca!

Berikut adalah lima tips penjagaan rambut dari Azfar Heri

1. Minyak dan Serum

Walaupun kita mengharapkan berlakunya keajaiban, namun rambut yang bersinar dan panjang tidak akan tiba-tiba muncul begitu sahaja pada suatu pagi. Anda perlu berusaha untuk mendapatkannya. “Apabila memakai serum rambut, sentiasa gunakannya semasa rambut basah,” kata Azfar. “Saya menggunakan Olaplex No.7 Bonding Oil dan Mise en Scene Perfect Serum untuk penjagaan rambut saya.”

2. Double Cleanse

Double cleasing bukan untuk muka je! “Jika rambut anda sangat berminyak pada hari tersebut, buat double cleansing,” nasihat Azfar Heri. “Dengan itu, anda dapat membersihkan segala kotoran pada rambut.” Sama seperti double cleansing untuk muka, pembersihan pertama menghilangkan penumpukan produk, peluh, dan kotoran, manakala pembersihan kedua meresap lebih dalam untuk membersihkan kulit kepala.

3. Conditioner (Pelembut Rambut)

“Jangan biarkan conditioner menyentuh akar rambut anda!”, tegas Azfar. Kulit kepala menghasilkan sebum untuk menyuburkan kulit kepala, dan penggunaan conditioner pada akar rambut akan menyebabkan produksi sebum berlebihan — yang mengakibatkan rambut berminyak dan rata. Itu adalah perkara yang perlu dielakkan!

4. Percubaan dan kesilapan

“Saya telah mencuba banyak produk rambut dan saya sekarang sangat setia kepada Olaplex kerana ia benar-benar berkesan pada rambut saya,” kongsi Azfar. “Dengan penjagaan rambut, ianya sama seperti penjagaan kulit — banyak percubaan dan kesilapan yang dilakukan. Terdapat syampu yang pernah saya guna sehingga menyebabkan rambut gugur. Jadi, memang banyak ujian.”

5. Panas dan sejuk

Mengeringkan rambut adalah amalan yang dilakukan setiap hari tetapi kebanyakan kerosakan rambut datang dari perbuatan ini. Azfar Heri berkongsi cara mengeringkan rambut tanpa menjejaskan mahkota anda. “Pastikan sentiasa menggunakan suhu haba yang sederhana. Jangan dekat sangat!”, jelas Azfar “Dan pada minit-minit terakhir, tiuplah dengan udara sejuk untuk menetapkan.”

Beberapa tips lain untuk diamalkan oleh Azfar Heri

1. Pemakanan yang sihat

Pastikan anda mendapatkan nutrien yang mencukupi, termasuk vitamin dan mineral seperti vitamin E, vitamin A, zat besi, dan protein. Ambil makanan yang kaya dengan asid lemak omega-3, seperti ikan berlemak, kacang-kacangan, dan biji-bijian.

2. Guna produk berkualiti

Pilih syampu, conditioner, dan produk penjagaan rambut yang sesuai untuk jenis rambut anda. Elak gunakan produk yang mengandungi bahan kimia yang boleh merosakkan rambut.

3. Potong rambut secara berkala

Potong rambut secara berkala untuk mengelakkan hujung rambut bercabang dan memastikan pertumbuhan rambut yang lebih sihat.

4. Hindari beri tekanan pada rambut

Elakkan daripada mengikat rambut terlalu kemas atau menggunakan aksesori rambut yang boleh memberi tekanan berlebihan pada rambut.

Ini kerana pengikatan rambut yang terlalu ketat boleh menyebabkan rambut patah dan boleh memberi tekanan kepada akar rambut serta kulit kepala.

Biodata & latar belakang tentang instafamous Azfar Herishyam (Azfar Heri)

Muhammad Azfar Herisyam, atau lebih dikenali sebagai Azfar Heri, dilahirkan pada 23 Januari 1998, merupakan seorang personaliti media sosial dan selebriti YouTube Malaysia yang berasal dari Melaka.

Beliau bermula dengan berkongsi video memasak di laman Instagramnya, yang kini mempunyai 1.2 juta pengikut, sebelum beralih ke YouTube dan telah mendapat perhatian ramai di paltform tersebut.

Azfar Heri memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Teknologi Multimedia dengan Kepujian dalam Reka Bentuk Multimedia Interaktif dari Universiti Kuala Lumpur (UniKL) dan telah menamatkan pengajian pada 5 November 2023. Saluran YouTube beliau pernah disenaraikan oleh YouTube sebagai salah satu daripada 10 penerbit kandungan yang paling popular di Malaysia pada tahun 2020.

Azfar Heri juga dinamakan sebagai salah satu dari lima calon akhir untuk menerima Anugerah YouTuber Popular dalam Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-34. Selain itu, beliau pernah dijemput sebagai juri dalam rancangan realiti All Together Now Malaysia yang disiarkan di Astro Ria pada 6 Jun 2021.

Foto: Lifestyle Asia KL