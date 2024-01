Ini 5 gerai durian terbaik di Kuala Lumpur & Selangor

View this post on Instagram A post shared by DurianMan SS2 (@durianmanss2)

DurianMan SS2 adalah gerai durian yang ‘legend’ dan memilik reputasi yang begitu baik dalam melayani pelanggan sejak tahun 1998. Pemilik DurianMan SS2 sangat berpengetahuan tentang durian dan komited untuk menyediakan pelbagai jenis durian terbaik kepada pelanggan mereka. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam industri ini, mereka telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang rasa, tekstur, dan aroma unik buah ini, dan mampu mencadangkan pelbagai durian terbaik berdasarkan keutamaan dan kemahuan pelanggan.

Gerai ini popular dengan durian segar dan lazatnya, dan pelbagai jenis durian Musang King terkenal dengan tekstur ‘creamy’ yang kaya dan rasa lazat. Jadi, jom pergi DurianMan SS2 dan nikmati durian terbaik di kedai ini!

Waktu operasi: 11 AM – 11 PM (Isnin hingga Khamis), 11 AM – 12 AM (Jumaat hingga Ahad)