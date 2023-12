Ini 5 idola K-Pop terkaya dalam sejarah & aset yang dimiliki golongan ini

Dari single hit yang mendominasi carta dan album platinum berkali-kali hingga berkolaborasi dengan jenama mewah, penampilan di layar perak, dan pelaburan hartanah – peminat kini boleh mendapatkan berita Kpop tentang idol Korea paling kaya dan ketahui siapa yang meraup keuntungan besar dalam dunia K-pop.

Dalam dua dekad terakhir, muzik Korea telah mencapai kejayaan besar dengan muziknya mencipta fenomena K-pop luar biasa di dalam negara dan di luar batas negara. Selain itu, gelombang Hallyu tidak hanya membawa seluruh generasi pelakon Korea yang baharu kepada persada global tetapi juga memperkenalkan dunia kepada beberapa nama terbesar dalam industri muzik Korea.

Baik Korea Selatan PSY yang terkenal dengan lagu “Gangnam Style” atau ahli BTS Jungkook dan V, idola K-pop ini telah berjaya mengukuhkan kerjaya muzik solo dan kumpulan penyanyi mereka selain membuat perjanjian jenama yang menguntungkan dan memberikan persembahan di konsert.

Menurut berita Kpop, ini sebab mengapa selebriti Korea Selatan ini tergolong dalam K-pop idol paling kaya

PSY

Anggaran nilai harta bersih: USD 60 juta

Menurut berita Kpop yang sahih Park Jae-sang, atau lebih dikenali dengan nama PSY – merupakan seorang penyanyi, rapper, penulis lagu, dan penerbit berjaya rakaman dari Korea Selatan. Salah seorang idola K-pop yang paling kaya, PSY meraih kemasyhuran antarabangsa selepas mengeluarkan lagu tajuk yang mudah diingat, “Gangnam Style,” daripada album keenamnya, Psy 6 (Six Rules), Part 1, pada tahun 2012.

Pada 21 Ogos 2012, lagu tersebut menduduki puncak Carta Muzik Video iTunes, melampaui hits oleh artis seperti Justin Bieber dan Katy Perry. Pada 24 November pada tahun yang sama, “Gangnam Style” menjadi video paling banyak ditonton dalam sejarah YouTube pada ketika itu. Sehingga tahun 2023, ia telah ditonton lebih daripada 4 bilion kali di platform penstriman video tersebut.

Bintang K-pop ini, yang menubuhkan syarikatnya sendiri, P Nation, pada tahun 2019, mempunyai lagu-lagu hit lain yang patut dicatat. Antara lain, “Right Now”, “It’s Art”, “Urbanite”, dan “That That”. Yang terakhir, hasil kerjasama dengan rapper BTS, Suga, melebihi 200 juta penstriman di Spotify pada Mei 2023. Lagu tersebut memenangi Kategori Kolaborasi Terbaik di Anugerah MAMA 2022 dan muncul pada #80 di Billboard Hot 100.

Selain muzik dan persembahan kumpulan, penyanyi-rapper ini turut memainkan dunia iklan dan komersial. PSY diumumkan sebagai duta untuk permainan role-playing online multiplayer massif (MMORPG) yang popular, Ragnarok Origin, pada tahun 2022. Menurut sumber, selebriti ini mendapat anggaran USD 8 juta daripada perjanjian pengiklanan dengan jenama seperti Samsung dan Cruciani.

Selain itu, PSY adalah pemilik bangga sebuah kondominium bernilai USD 1.25 juta di Wilshire Boulevard di tengah-tengah Los Angeles, AS. Musisi ini juga mempunyai kedai kopi-cum-galeri seni kemerdekaan yang diberi nama Takeout Drawing di Itaewon, Seoul, yang bernilai USD 50 juta.

IU

Anggaran nilai harta bersih: USD 40-45 juta

Lee Ji Eun atau lebih dikenali sebagai IU, telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bintang Hallyu yang paling berjaya pada era ini, merajai industri muzik dan fesyen serta meraih penghargaan untuk lakonan dalam pelbagai K-drama dan filem.

Pada April 2009, IU melancarkan album pertamanya, “Growing Up.” Album tersebut dijual lebih daripada 31,000 salinan dalam carta Gaon Korea dan memberikan IU hits Top 25 pertamanya, “Boo” dan “Hey (Rock Ver.).” Beberapa lagu hit lain termasuk “Strawberry Moon,” “Lilac,” “eight,” dan “Celebrity.” Selain itu, kolaborasinya dengan rapper Agust D untuk “People Pt.2” pada tahun 2023 menduduki tempat pertama di Billboard Digital Song Sales.

Penyanyi “Lilac” ini membuat debut lakonannya pada tahun 2011 dengan siri TV Dream High. Dia juga membuat debut di Festival Filem Cannes dengan filem Broker pada tahun 2022. Filemnya pada April 2023, Dream, menjadi filem Korea pertama yang menduduki puncak box office dalam masa 50 hari selepas pengeluarannya sejak The Devil’s Deal pada Mac 2023. Sementara itu, projek akan datang IU, Thank You for Your Hard Work, bersama Park Bo-gum, menerima tayangan perdana di Netflix pada tahun 2025.

IU juga menjadi wajah bagi pelbagai jenama, termasuk permainan video, jenama pakaian, kosmetik, dan gula-gula. Dia juga menjadi duta bagi jenama seperti Samsung, Nongshim, ISOI, The Same, Qdush (China), G by Guess, Woori Financial Group, Chamisul Soju, Jeju Samdasoo, dan Homeplus. Selain itu, penyanyi ini diumumkan sebagai duta besar global untuk rumah fesyen mewah Gucci pada Mac 2022.

Mengenai hartanah mewah, IU adalah pemilik penthouse mewah bernilai USD 11.7 juta di Eterno Cheongdam, Seoul. Dia juga mempunyai kediaman di Bangbae, Yangpyeong-gun, dan Gwacheon.

Taeyang

Anggaran nilai harta bersih: USD 40 juta

Dong Young-bae atau llebih dikenali sebagai Taeyang daripada kumpulan K-pop BIGBANG, dikenali dengan bakat muziknya dan kehadiran di pentas yang menarik. Beliau juga merupakan antara idola K-pop yang paling kaya. Walaupun sebahagian besar pendapatannya datang dari muziknya, kerjasama fesyen mewah dan pegangan saham dalam salah satu agensi hiburan terbesar di Korea Selatan, YG Entertainment, juga menambah nilai bersihnya yang sentiasa meningkat.

Menurut The Korea Herald, Taeyang dan rakan sekelompok BIGBANG-nya, G-Dragon, melabur sekitar USD 3 juta dalam agensi terdahulu mereka, YG Entertainment, pada tahun 2016. Sementara itu, Taeyang dan isterinya, pelakon Min Hyo-rin, mempunyai harta berharga USD 13.2 juta di Hannam-dong, Seoul. Taeyang mempunyai 94 peratus saham hartanah itu, manakala 6 peratus lebih dimiliki oleh isterinya, melaporkan South China Morning Post. Taeyang juga memiliki sebuah kereta Lexus merah yang bernilai USD 95,000.

Jangan lupa, kurasi mahal Taeyang oleh seniman terkenal Korea-Amerika Nam June Paik, yang bernilai lebih daripada USD 50,000.

Taeyang juga merupakan artis lelaki Korea pertama yang menjadi wajah bagi jenama mewah Perancis, Givenchy. Penyanyi ini diumumkan sebagai duta besar global bagi jenama itu pada Januari 2023. Baru-baru ini, kolaborasi jenama antara Taeyang dan pereka pakaian streetwear Jepun Hiroshi Fujiwara, iaitu jenama Fragment, menghasilkan pelancaran merchandise istimewa berupa flanel, topi, dan kemeja pada Ogos 2023.

(Foto hero: Courtesy BLACKPINK/Twitter; Weverse; foto feature: Courtesy Weverse)

Frequently Asked Questions (FAQs)

– Who is the richest K-pop idol?

Some of the richest K-pop singers include BTS members Jungkook, V, RM, Suga and J-Hope; BLACKPINK members Jisoo and Lisa; BIGBANG’s Taeyang and other K-pop singers such as PSY and EXO’s Baekhyun.

– Is EXO more popular than BTS?

EXO has become quite inactive as a band of late. According to multiple sources, the most popular band in the world at present is BTS.

– Who has a black card in K-pop?

K-pop stars with black credit cards are V, Jungkook, Jin, Jennie and G-Dragon.