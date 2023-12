6 Cerita zombie ‘must watch’! Yang mana satu pilihan anda?

Cerita zombie telah lama menjadi inspirasi untuk beberapa filem seram terbaik, dan daya tarikan mayat hidup pemakan daging nampaknya tidak pupus malah, topik ini masih relevan di seluruh negara. Walaupun genre seram sering dikaitkan dengan cerita ini, pembikin filem-filem zombie turut meneroka elemen komedi, romantik, dan juga aksi.

Bagaimanakah filem zombie mendapat perhatian dalam budaya pop?

Konsep zombie boleh dikesan pada abad ke-16 dan ke-17 sejarah Haiti. Dipercayai bahawa hamba yang membunuh diri mereka telah dijadikan mayat hidup sebagai hukuman. Penduduk Haiti yakin bahawa ahli voodoo menggunakan mayat hidup ini sebagai buruh percuma.

Cerita zombie moden pada hari ini agak berbeza daripada filem-filem asal seperti Return of the Living Dead (1985) yang memulakan trend pembikinan filem seram dalam subgenre ini. Makhluk yang ditunjukkan dalam filem-filem ini mempunyai semua ciri-ciri zombi tetapi hanya dirujuk sebagai pemakan daging manusia.

Filem-filem ini menunjukkan versi pasca-apokaliptik realiti yang boleh dikaitkan oleh orang ramai, terutamanya dengan isu dunia sebenar seperti pandemik COVID-19. Penghibur bona fide, klasik seperti Night of the Living Dead (1968) atau filem aksi seperti Dawn Of The Dead (2004), filem ini tidak pernah gagal untuk menarik perhatian penonton.

Selain itu, mereka yang bukan peminat genre seram dan kekerasan tetapi ingin meneroka genre zombie boleh cuba menonton filem komedi zombi seperti Shaun Of The Dead (2004) atau filem Jepun yang menggelikan hati iaitu One Cut Of The Dead (2017). Sementara itu, peminat cerita zombie Korea boleh menonton Zombie On Sale (2019) yang diarahkan oleh Lee Min-jae untuk memulakan hujung minggu bersama keluarga.

Antara yang menjadi cerita zombie epik sehingga hari ini adalah Train To Busan. Ia bukan saja menjadi filem zombie yang pecah panggung, malah turut memenangi pelbagai anugerah! Jangan lepaskan peluang musim percutian ini untuk binge watch cerita zombie terbaik yang kami senaraikan ini.

Berikut adalah beberapa filem zombie terbaik yang boleh anda tonton