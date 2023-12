5 dokumentari pembunuh bersiri mengerikan untuk ditonton di Netflix!

Jika anda merupakan seseorang yang suka menonton rancangan dokumentari jenayah seperti dokumentari pembunuh bersiri di Netflix sehingga lewat malam, kami telah menyediakan senarai kompilasi rancangan terbaik untuk anda tonton.

Pembunuh bersiri terkenal dan sensasi, seperti Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, dan Richard Ramirez (Night Stalker), telah memukau orang ramai selama bertahun-tahun dengan keberadaan mereka dalam berita dan hiburan, memuaskan selera masyarakat terhadap perkara yang mengerikan. Jadi, tidak hairanlah banyak dokumentari pembunuh bersiri dan misteri jenayah telah dihasilkan berdasarkan perbuatan ngeri mereka.

Hakikat bahawa cerita ini terjadi dalam realiti dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, menjadikannya lebih menakutkan. Kes Dahmer, khususnya, telah menarik minat orang ramai, kerana keluaran siri TV Netflix iaitu Monster: The Jeffrey Dahmer Story yang mencatatkan perjalanan pembunuhannya. Satu dokumentari yang dibuat berdasarkan kehidupannya yang bertajuk Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes.

Saluran apa yang lebih menarik daripada Netflix untuk menonton rancangan pembunuhan bersiri yang terbaik dan paling mengerikan serta dokumentari jenayah sebenar? Daripada The Nilsen Tapes, The Ripper, The Sons of Sam dan Catching Killers, penonton dibuai dengan pelbagai pilihan.

Nak diikutkan memang panjang lagi senarai dokumentari pembunuh bersiri atau yang berciri jenayah yang dihidangkan. Tapi kami terpaksa pilih mana yang Top 5 untuk anda. Tapi jangan risau, kami akan update senarai ini dari semasa ke semasa untuk anda terus berteka-teka bagaimana pembunuhan kejam berlaku.

Perlu diingatkan tontonlah dengan berlapang dada, kalau tahu hati dan mental tak kuat dinasihatkan janganlah menonton seorang diri, ia diakui beberapa orang bahawa ada diantara siri ini cukup membuatkan mereka depresi. Mental katanya. Lagi-lagi yang menonton back to back, tanpa rehat. Yang penting perlu kuat semangat!

Teruskan membaca rekomendasi kami, yang akan memastikan anda kekal berada di tempat duduk dan terpaku hingga ke penghujung.

Dokumentari pembunuh bersiri terbaik untuk ditonton di Netflix

(Main and featured image: Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes/Netflix/IMDb)