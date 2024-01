Dari santapan ke tetamu diraja, ini aturcara yang akan dijangkakan semasa 10 hari istiadat perkahwinan Prince Mateen dengan Dayang Anisha Rosnah

Siapa yang tidak kenal dengan putera diraja Brunei, Pengiran Muda ‘Abdul Mateen Bolkiah bukan? Boleh dikatakan antara seorang anak raja yang menjadi dambaan ramai wanita dek raut wajahnya yang tampan dan segak bergaya. Prince Mateen akhirnya bakal menamatkan zaman bujangnya bersama Dayang Anisha Rosnah yang mana istiadat perkahwinan pasangan diraja ini bakal berlangsung selama 10 hari.

Dengan ini juga, secara rasminya Putera Mateen menakluk gelaran perkahwinan diraja pertama pada tahun 2024 yang sudah pastinya bakal menjadi sebuah adat istiadat perkahwinan yang cukup dinantikan ramai.

Acara istiadat perkahwinan Prince Mateen dan Dayang Anisha Rosnah ini bakal berlangsung bermula 7 Januari, yang mana akan termasuklah santapan diraja, diiringi dengan persembahan muzikal diraja serta semestinya akan dihadiri ramai tetamu diraja dari seluruh dunia. Selepas tiga bulan pengumuman tentang pasangan diraja ini bakal berkahwin dibuat, istiadat perkahwinan diraja ini dikatakan bakal dimulakan dengan Majlis Istiadat Bersuruh Diraja pada 7 Januari.

Pasangan diraja ini kemudiannya bakal bernikah pada 11 Januari di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien. Selepas tiga hari, pada tarikh 14 Januari, Putera Mateen dan Dayang Anisha Rosnah bakal melangsungkan Majlis Bersanding Pengantin Diraja, yang mana merupakan acara puncak istiadat perkahwinan diraja selama 10 hari ini. Majlis bersanding ini akan berlangsung di Istana Nurul Iman.

Ketika puncak istiadat perkahwinan ini, ia bakal dihadiri oleh ramai tetamu kehormat yang diundang dari seluruh dunia. Pada hari yang sama juga, pasangan diraja ini akan menyertai perarakan mengelilingi ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan.

Manakala majlis persantapan diraja pula akan diadakan pada malam 15 Januari dan semua istiadat akan berakhir pada 16 Januari iaitu dengan majlis membaca doa selamat dan Menutup Gendang Jaga-Jaga.

Sememangnya senarai nama tetamu yang bakal menghadiri tidak dapat dipastikan, namun boleh dijangkakan yang kerabat diraja British bakal menjadi antara tetamu diraja yang hadir ke istiadat perkahwinan diraja Brunei ini berikutan Prince Mateen dan bapanya, Sultan Brunei, Sultan Haji Hassanal Bolkiah pernah menghadiri pertabalan diraja Raja Charles dan Permaisuri Camilla serta majlis kemangkatan pengkebumian Raja Permaisuri Elizabeth.

Pada tahun 2011, Sultan Brunei turut pernah menghadiri perkahwinan Putera William dan Kate Middleton, jadi ia boleh jadi satu kemungkinan besar yang kerabat diraja dari seluruh dunia boleh dapat dilihat hadir sewaktu istiadat perkahwinan diraja Brunei ini.

Berita akan pertunangan Putera Mateen pertama kali diumumkan menerusi satu kenyataan rasmi diraja daripada bapanya, Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada Oktober 2023.

Pengiran Muda ‘Abdul Mateen merupakan anak ke-4 dari 10 orang anak pasangan Sultan Brunei dan Datin Paduka Seri Mariam Abdul Aziz. Dayang Anisha Rosnah pula merupakan cucu kepada penasihat khas Sultan Brunei, Pehin Dato Isa, dan dilaporkan yang pasangan ini telah mula mengenali antara sama lain selama beberapa tahun.

Menerusi entri terkini Instagram, Prince Mateen ada berkongsi sebuah gambar dirinya dan bakal isterinya itu untuk memperingati akan tahun baru dan satu minggu sehingga bermulanya acara istiadat perkahwinan mereka, dengan kapsyen bertulis pada gambar tersebut “Wishing you all the best for 2024 💫,” yang mana memaparkan pasangan ini berdiri bersebelahan antara satu sama lain yang mana kelihatan seperti berada di atas sebuah balkoni.

Kelihatan Prince Mateen cukup segak dalam figuranya menyarung sut rona biru navy, sementara Dayang Anisha tersenyum manis di sebelahnya menggayakan pantsuit warna krim chic. Turut boleh dilihat yang mana bakal isteri kepada Prince Mateen ini meletakkan posisi tangannya di atas pagar besi balkoni tersebut di hadapannya, mempamerkan sebentuk cincin bertatahkan berlian yang mana adalah cincin pertunangannya.